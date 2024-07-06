Активисты посетили спортсмена и "помогли" отправиться в военкомат.

В Одессе фитнес-тренер оскорблял военного и пожелал смерти всем украинским защитникам.

"Вашему вниманию видео, где пид*р, который работает фитнес тренером в Одессе посылает военного, и желает ему смерти и всем украинским военным. Мне было трудно досмотреть это видео до конца, адреналин и желание мести переполняют ...", - сообщил активист Демьян Ганул, который обнародовал соответствующее видео.

На видео зафиксировано общение в каком-то помещении между человеком в "пикселе" и мужчиной спортивного телосложения: первый - говорит, что воевал, в частности в составе 53-й механизированной бригады, второй - высказывается нецензурной бранью, оскорбляет военного.

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Например, говорит: "Иди на х*й... дальше воюй. Зачем ты сюда зашел? Ты что глухой? Иди на х*й, черт... До свидания. Мне по х*й, что ты воевал. Ты пид***с, ган**н".

Военный просит собеседника назваться и показать документы, а тот вновь применяет ненормативную лексику и "предлагает" иди к депутатам, чтобы они предоставили полномочия для проверки документов. Военный просит мужчину объяснить свое поведение, но тот продолжает ругаться и представляться.

"Ты для меня не человек, паскуда е**на... Чтобы ты сдох, сука. Чтобы вы там все сдохли, дятлы ебу**е", - кричит тренер.

На вопрос: "Все - это кто?", он отвечает: "Все, кто там воюет, д*лб**обы к*нченые, рабы".

Военный спрашивает, осознает ли тот осознает то, что говорит и спрашивает, знает ли тренер что-то о батальоне "Айдар".

В ответ собеседник говорит: "Иди на х*й со своим батальоном".

Слышно, как неизвестный, который фиксирует указанное общение, говорит, что все происходит в бизнес-центре "Планета".

Ганул также комментирует ситуацию.

"Из видео понятно, что п*дор видит человека в форме и с присущей сепаратисту ненавистью желает смерти и посылает защитника. Я на связи с военным, которого оскорблял этот негодяй", - написал активист.

По его данным, на военного ругался фитнес-тренер Свивастян Гогович.

Впоследствии он обнародовал фото, на котором у тренера разбито лицо.

"Пол мокрый, тренер пропустил день ног и упал... Ну и в завершение истории с быком-тренером, который оскорблял военных. Сразу получил повестку (тренер - УНИАН) и поехал проходить ВВК. Я проконтролировал его трансфер в бусик, теперь военные смогут спросить у него, почему он желал им смерти", - написал Ганул.

Также он разместил в соцсетях еще одно видео, на котором вместе с неизвестными мужчинами ведет тренера к авто и сажает в него, а тот пытается по дороге кому-то звонить.

Именно из-за чего произошел конфликт между военным и тренером, пока неизвестно. В соцсетях пишут, что, возможно, видео было снято на боди-камеру сотрудника ТЦК.

Скандалы в Украине - последние новости

3 июля внештатный советник вице-премьера Ольги Стефанишиной Вадим Шевеленко пришел в ветеринарную клинику Одессы со своей собакой. В кабинете врача-ветерана Алексея Притулы мужчина выругался на него из-за того, что ветеринар не поднялся к собаке, показав свои протезы.

Впоследствии в сети появилось видео разговора Вадима Шевеленко с Алексеем Притулой. Фигурант инцидента извинился за свое поведение и попытался оправдать свои действия тем, что ему показалось, будто ветврач "как-то не так разговаривает". Шевеленко заявил, что якобы не увидел протезов. Полиция составила протокол об админнарушении в отношении Шевеленко.

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