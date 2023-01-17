В ноябре в Украине было примерно 380 случаев отравлений, сейчас - около 500.

На протяжении последних месяцев из-за массового использования генераторов и альтернативных источников отопления в Украине растет количество отравлений угарным газом.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

"Если брать динамику, то она увеличилась. В ноябре у нас было примерно 380 (случаев отравлений - УНИАН), сейчас - около 500. Это 30-35% увеличение динамики отравления угарным газом. Это значит, что население начинает массово использовать генераторы, печи, котлы и так далее. Это приводит к нарушениям правил безопасности иногда, и, к сожалению, люди не все осведомлены, как правильно пользоваться генераторами и другими альтернативными источниками отопления", - сказал он.

Видео дня

По его словам, сейчас ГСЧС проводит кампанию "Безопасность дома во время войны", чтобы проинформировать население о противопожарных правилах во время использования альтернативных источников энергии.

Использование генераторов в Украине: детали

Украинцы начали массово использовать альтернативные источники энергии после вражеских ударов по энергетической инфраструктуре, что начались осенью прошлого года.

В ноябре в Украине количество пожаров, возникших из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроустановок, увеличилось на 10%, а за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов – на 83%.

В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились сотрудники одной из организаций города Овидиополь.