Генераторы нужно использовать исключительно на открытом воздухе

В ноябре в Украине количество пожаров, возникших из-за нарушений правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроустановок, увеличилось на 10%, а по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов – на 83%.

Как заявил в эфире информационного телемарафона спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, генераторы нужно использовать исключительно на открытом воздухе.

"У нас с начала года возникло более 72 тыс. пожаров. Если брать ноябрь, то у нас возникло около 3 тыс. пожаров, процентов 40 из них – в жилом секторе. Если сравнивать с октябрем, то количество пожаров уменьшилось. По причине нарушений правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроустановок количество увеличилось на 10%, по причине нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов количество пожаров увеличилось на 83%", - сказал он.

Видео дня

Использование генераторов во время войны:

Из-за постоянных ракетных атак России на критическую инфраструктуру люди начали устанавливать генераторы. Известно уже о ряде трагических случаев, которые произошли из-за неправильного использования генераторов.

В начале ноября 2022 года сообщалось, что украинцы фактически опустошили европейский рынок энергетического оборудования.

4 декабря в квартире столичной многоэтажки на Троещине взорвался генератор.

В Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. Мужчина погиб от отравления угарным газом, его жену успели госпитализировать.

Вас также могут заинтересовать новости: