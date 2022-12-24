Пятеро из отравленных госпитализированы.

На Одесчине из-за нарушения правил пользования генератором отравились сотрудники одной из организаций города Овидиополь.

"Вечером в Овидиополе произошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. После поступления вызова на номер "103" на место было направлено четыре кареты скорой, ведь по предварительным данным пострадавших было аж девять", - сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На месте выяснилось, что отравление произошло из-за нарушения правил пользования генератором. Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

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Использование генераторов во время войны в Украине

В ноябре в Украине количество пожаров, возникших из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроустановок, увеличилось на 10%, а за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов – на 83%.

В Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. Мужчина погиб от отравления угарным газом, его жену успели госпитализировать.

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