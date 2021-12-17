41-летний гражданин Армении был лидером этнической группировки.

Сегодня из Одессы выдворили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте такжеВ Одесской области разоблачена миллионная контрабанда (видео)Отмечается, что фигурант – гражданин Армении – попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны в мае этого года.

"В июле полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сегодня сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения.

Напомним, ранее в Одесской области перевернулся грузовик, в результате чего погиб водитель-иностранец. Грузовой автомобиль DAF под управлением 44-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель грузовика – житель соседней страны – погиб.

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Автор: Лариса Козовая