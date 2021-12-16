Грузовик под управлением 44-летнего водителя съехал в кювет.

В Одесской области перевернулся грузовик, в результате чего погиб водитель-иностранец.

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Как отмечается, ДТП произошло на трассе Одесса-Рени 15 декабря в 22:30.

Грузовой автомобиль DAF под управлением 44-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель грузовика – житель соседней страны – погиб.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее в Одессе у маршрутки, перевозившей пассажиров, во время движения отпало колесо.

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Автор: Лариса Козовая