По словам местных жителей, убийцы - соседи пенсионера, который ранее спас животных от отравления.

В пригороде Одессы злоумышленники с ружьями забрались в чужой двор и перестреляли собак.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Александра Гарбарь.

По ее словам, ЧП случилось на дачном участке в районе поселка Алтестово 15 декабря.

Двое мужчин с ружьями проникли на территорию частного домовладения к 65-летнему пенсионеру и застрелили его собак.

Читайте такжеЗадушила ремнем для одежды: в Киеве мать убила свою двухлетнюю дочьКак отмечает Гарбарь, злоумышленники – соседи потерпевшего - перелезли через забор и начали расстреливать собак, которые спали.

Убиты несколько собак и щенок.

Женщина обнародовала видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено как два человека стреляют в животных, которые корчатся от боли. Затем эти мужчины перебрасывают через забор собак и куда-то волокут. По данным Гарбарь, таким образом, злоумышленники избавились от тел.

По ее данным, пострадавший проживает в Одессе, возле Алтестово находится его дача. Он за свой счет организовал стерилизацию всех собак в районе своей дачи. Эти животные оказались на улице из-за других дачников, которые каждый год привозили туда животных на летний сезон в качестве сторожей, а потом выбрасывали на улицу.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

"Несколько пенсионеров (в их числе вышеназванный пенсионер – УНИАН) взяли на себя ответственность за этих животных. Они договорились между собой сброситься и простерилизовать животных, а также лечить их, покупали им еду и варили ее… Пенсионеры сами носили дрова и тяжелые мешки с кашами из города", - написала женщина.

Она утверждает: мужчины, которые влезли на чужую территорию, в прошлом году отравили нескольких собак. Упомянутый пенсионер забрал к себе выживших животных, и построил для них на своей территории будки и вольер. Однако, по данным женщины, соседи решили их добить.

"Их не остановил тот факт, что это чужая территория, они просто пробрались на участок с оружием и устроили кровавую резню...", - акцентирует Гарбарь, добавив, что собаки были стерилизованы, ухожены, привиты, ласковы и контактны.

Злоумышленники - с дачных участков садового товарищества "Свитанок-2".

Ранее сообщалось, что в Австралии подростки жестоко убили 14 кенгуру, среди которых были и детеныши. Одному из них удалось выжить.

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Автор: Лариса Козовая