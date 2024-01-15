Иностранец спланировал путешествие по Карпатам, в частности, хотел сойти на Говерлу.

В Карпатах продолжаются поиски туриста из Франции, который с 3 января не выходит на связь.

По информации ГСЧС, спасатели 12 января получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин этой страны в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от поселка Ворохта, урочища Завоеля к горе Говерла и путешествовать Карпатами в направлении города Рахов Закарпатской области.

В ГСЧС добавили, что последний раз он выходил на связь 3 января. Иностранный турист свой маршрут у чрезвычайников не регистрировал.

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Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.

"Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Поисковые работы продолжаются", - заявили в ГСЧС.

По данным полиции Ивано-Франковской области, речь идет о 27-летнем гражданине Франции Чарльзе Минарте. О его исчезновении правоохранителям сообщила знакомая семьи разыскиваемого. К ней за помощью обратились его родители.

"Известно, что со 2 на 3 января мужчина ночевал в коттедже в Ворохте. После этого он планировал совершить подъем на гору Говерла и восхождение горами к г. Рахов Закарпатской области. Там турист планировал пробыть два дня", - проинформировали в полиции.

Опасность в Карпатах зимой

Ранее спасатели предупреждали, что в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаются сильные снегопады и сход лавин.

Из-за этого туристам советовали воздержаться от походов в высокогорье Карпат.

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