В горы сегодня лучше не идти.

На сегодня, 20 декабря, в Карпатах объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

"20 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Эксперты отмечают, что в горах сегодня возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин.

Видео дня

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- обратились к украинцам синоптики.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня у нас в стране будет облачно с прояснениями.

В северной части местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

На дорогах северо-восточной части кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 2-7° тепла, а в Карпатах в течение суток столбики термометров будут держаться около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: