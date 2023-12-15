В горах сегодня будет опасно - возможны лавины.

Украинцев просят воздержаться от походов в горы, ведь там существует высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, значительная снеголавинная опасность 3-го уровня, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, удерживается 15 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- говорят синоптики.

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Сейчас, по данным спасателей, в высокогорье Карпат облачно. Ветер дует юго-западный, 5-7 м/с, а температура воздуха держится на уровне -10°С.

Погода в Украине-прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, перед выходными украинцев ждет смена погоды. Благодаря поступлению антициклона, ожидается уменьшение осадков. Сегодня небольшой снег, мокрый снег и легкий дождь вероятны лишь местами на западе, востоке и в Крыму. Фаза осадков будет зависеть от температуры. На западе столбики термометров покажут 0°...+4°, на севере будет холоднее всего, 0°...+1°. В восточных областях столбики термометров покажут +1°...+3°, в центральной части ожидается от 0° до +5°. На юге - традиционно теплее всего, +4°...+7°, а в Крыму - до +11°.

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