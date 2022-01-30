Муляжи боевых гранат повесили, чтобы уберечь от воров камеры видеонаблюдения.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области местный житель прикрепил к электрическим опорам два муляжа боевых гранат, чтобы уберечь камеры наблюдения.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.

Ранее сегодня в сети появилась видеозапись, на котором видны якобы гранаты на электроопорах в городе Белгород-Днестровский.

Полиция, к которой обратился автор видео, выяснила, что это - муляжи. А повесил их хозяин дома рядом. Он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а, чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенные на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее УНИАН писал, как в Борисполе больной COVID-19 взял с собой гранату в больницу.

Под Киевом мужчина придумал новый способ "знакомства" и достал на улице гранаты.

А под Николаевом военный закрыл собой собрата от взрыва гранаты и спас ему жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: