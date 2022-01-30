В городе Белгород-Днестровский Одесской области местный житель прикрепил к электрическим опорам два муляжа боевых гранат, чтобы уберечь камеры наблюдения.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.
Ранее сегодня в сети появилась видеозапись, на котором видны якобы гранаты на электроопорах в городе Белгород-Днестровский.
Полиция, к которой обратился автор видео, выяснила, что это - муляжи. А повесил их хозяин дома рядом. Он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а, чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенные на рынке.
Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
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