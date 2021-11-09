Боеприпас у пациента заметили медики в COVID-отделении, которые сообщили о ситуации руководству больницы.

В Борисполе заразившийся коронавирусом мужчина взял с собой при госпитализации в больницу шумовую гранату.

Опасный предмет вовремя удалось обнаружить и изъять, рассказал депутат городского совета и врач КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Илья Луцив.

Об этом он написал в Facebook. Отмечается, что граната в помещении с аппаратами ИВЛ и кислородом могла бы привести к очень опасным последствиям при взрыве.

Читайте такжеВ Карпатах заблудился 12-летний мальчик, который сам позвонил спасателям"Новости с передовой... Пациент принес в "ковидное" отделение гранату! Я знаю, что порой хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают", - говорится в сообщении.

Боеприпас у пациента заметили медики в COVID-отделении, которые сообщили о ситуации руководству больницы.

"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!" - пишет Луцив.

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Автор: Ирина Погорелая