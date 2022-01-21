В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение.

На одном из полигонов на Николаевщине 25-летний военнослужащий спас жизнь побратиму, закрыв его собой от взрыва гранаты.

Об этом сообщают в Командовании сил логистики ВСУ на странице в Facebook.

"На одном из учебных полигонов в Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, который проходит службу в военной части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинские военные тренируются уничтожать вражеские БПЛА недалеко от Крыма (фоторепортаж)Так, во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно – метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранату, которая упала на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не раздумывая, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.

"В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй", - отмечают в сообщении.

О чрезвычайной ответственности военного утверждают и его коллеги. Командование ВСУ в свою очередь за такой поступок характеризует старшего лейтенанта как настоящего героя и подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенка.

Напомним, в Украине появился День чествования защитников Донецкого аэропорта.

Ежегодно в течение января в воинских частях, подразделениях Вооруженных сил, высших военных учебных заведениях будут проводиться торжественные и памятные мероприятия, связанные с защитниками ДАП.

Вас также могут заинтересовать новости: