На Киевщине правоохранители задержали "ухажера" с гранатами, которые он угрожал взорвать после неудачного знакомства.
Детали инцидента, произошедшего сегодня в Мироновке, рассказали в пресс-службе областной полиции. О нем правоохранителям сообщила женщина и заявила об угрозах.
"Как выяснилось, незнакомец навеселе шел мимо детскую площадку и, увидев женщину, подошел познакомиться. Далее мужчина достал из кармана предметы, внешне похожие на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг", - говорится в сообщении.
Личность злоумышленника установили и изъяли у него муляжи гранат. Теперь ему грозит наказание за хулиганство в виде штрафа или ареста.
Ранее под Киевом мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком в авто: инцидент попал на видео.