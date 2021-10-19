В полиции раскрыли детали инцидента.

На Киевщине правоохранители задержали "ухажера" с гранатами, которые он угрожал взорвать после неудачного знакомства.

Детали инцидента, произошедшего сегодня в Мироновке, рассказали в пресс-службе областной полиции. О нем правоохранителям сообщила женщина и заявила об угрозах.

"Как выяснилось, незнакомец навеселе шел мимо детскую площадку и, увидев женщину, подошел познакомиться. Далее мужчина достал из кармана предметы, внешне похожие на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг", - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установили и изъяли у него муляжи гранат. Теперь ему грозит наказание за хулиганство в виде штрафа или ареста.

Ранее под Киевом мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком в авто: инцидент попал на видео.

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Автор: Юрий Годован