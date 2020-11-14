Из-за нарушений правоохранители закрыли гипермаркет на Петропавловской Борщаговке, говорят в Нацкорпусе.

Магазины сети «Эпицентр» продолжают работать в карантин выходного дня. Товары покупателям выдают на входе гипермаркетов.

Об этом пишет в Telegram Политика страны и сообщает Нацкорпус.

Читайте такжеРезонансное ДТП в Киеве: у погибшей остались двое маленьких детей

По словам журналистов, очереди покупателей начали формироваться с самого утра. Заказанный товар выносят сразу.

"Эпицентр придумал обход карантина выходного дня. Поставили на входе автомат онлайн-заказа. На входе делаешь заказ и потом его забираешь, при этом посетитель якобы не гуляет по всему магазину", – пишет в Facebook пользовательница Юлия Стулий.

За нарушения правоохранители закрыли гипермаркет на Петропавловской Борщаговке.

13 ноября сеть «Эпицентр» согласилась работать на время действия карантина выходного дня исключительно в онлайн-режиме. В сообщении пресс-службы компании говорилось, что товары будут выдавать только в центрах выдачи заказов торговых центров.

"Эпицентр" против карантина выходного дня: подробности скандала

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня. Предварительно - на три недели, до 30 ноября. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

После этого на странице сети торговых центров "Эпицентр" в Facebook появилось сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Пост проиллюстрировали картинкой с надписью: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети соблюдать карантин выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Вечером 12 ноября в "Эпицентре" сообщили, что их магазины на карантине выходного дня продавать только разрешенные правительством товары.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН