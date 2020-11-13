Отмечается, что в будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00.

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр", которая сначала решила игнорировать решение правительства о карантине выходного дня, передумала и заявила, что на время действия этих ограничений по субботам и воскресеньям в ноябре магазины будут работать исключительно в онлайн-режиме.

Читайте такжеКарантин выходного дня: "Укрпочта" и "Новая почта" сообщили о графике работы

Об этом "Эпицентр" сообщил на своей странице в Facebook.

"На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в центрах выдачи заказов торговых центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

"Эпицентр" против карантина выходного дня: подробности скандала

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня. Предварительно — на три недели, до 30 ноября. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

После этого на странице сети торговых центров "Эпицентр" в Facebook появилось сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Пост проиллюстрировали картинкой с надписью: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать карантин выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Вечером 12 ноября в "Эпицентре" сообщили, что их магазины на карантине выходного дня продавать только разрешенные правительством товары.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко