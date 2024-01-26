Действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью наших защитников и нанесли многомиллионный ущерб государству.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывших чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных.

Как сообщили в ГБР, действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью наших защитников и нанесли многомиллионный ущерб государству.

"Бывшие заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, врио начальника Департамента государственных закупок и снабжения материальных ресурсов, а также врио начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались при условии полной подписки.

Во втором эпизоде, как проинформировали в ГБР, фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура осуществления контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

"Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ. Бывшим должностным лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. После ознакомления стороны защиты с материалами дела, она будет передана в суд", - отметили в ГБР.

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В декабре СБУ ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера. Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем.

25 января министр обороны Рустем Умеров в Facebook заявил, что в бюджет вернули 1,5 миллиарда гривен, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. "Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное", - отметил глава Минобороны.

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