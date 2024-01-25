В декабре СБУ ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для военных.

В бюджет вернули 1,5 миллиарда гривен, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины.

"Ранее был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны. Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется офисом Генерального прокурора. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное", - сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

В то же время, в СБУ напомнили, что военная контрразведка СБУ разоблачила эту сделку в декабре 2023 года. Тогда при содействии руководства Минобороны был задержан организатор "схемы" - руководитель одного из главных управлений Министерства обороны.

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По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск. для этого он организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 миллиарда гривен за приобретение артиллерийских снарядов. Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило вновь созданное на тот момент агентство оборонных закупок.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили военному чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору лиц). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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В декабре СБУ ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера. Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость. Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

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