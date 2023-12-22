Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Служба безопасности во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

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Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

Во время обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Хищения в Минобороны

Контрразведка совместно с Бэб и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения государственных средств на приобретении комплектующих для истребителей ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен на закупки соответствующего авиаоборудования. Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля.

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