Нарушитель решил, что он должен обойти пробку раньше всех.

В Киеве показали на видео очередного водителя, объезжающего пробку по встречной полосе. На этот раз нарушителя "проучил" другой участник дорожного движения, который заставил его вернуться в начало тянучки и стать в своей полосе.

Соответствующая запись обнародована на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, что водитель BMW решил не ждать окончания пробки и уверенно поехал "встречкой". В то же время в пробке терпеливо стояли другие транспортные средства, в том числе маршрутки.

"Думал, что хитрее всех и мчался по встречной полосе, но попал на принципиального водителя и поехал в конец очереди. Круто, со всеми бы так", - пишет автор публикации.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, на днях в сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отличились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы неподалеку от управления полиции.

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Автор: Виолетта Орлова