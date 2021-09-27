Пешеходам пришлось пропускать упрямого водителя.

Еще один столичный водитель отметился нарушением правил дорожного движения при объезде пробки.

Как видно из видео Телеграм-канала "Киев Оперативный", во время выезда на улицу Щусева водитель Volkswagen, объезжая пробку, оказался на тротуаре. В то же время по тротуару шли пешеходы, которым пришлось пропускать буквально ехавшее на них авто.

"Из-за безнаказанности и неуважения к окружающим некоторые водители почему-то позволяют себе объезжать пробки по тротуарам. Этому явлению когда-то наступит конец вообще?", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, в сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отметились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы - три авто были припаркованы на газоне неподалеку от районного управления полиции.

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Автор: Юрий Годован