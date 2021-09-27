В сети показали, как паркуются некоторые водители на столичной Оболони.

В сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отметились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы.

Соответствующее фото опубликовано в Телеграм-канале "Киев Оперативный".

Как пишет автор публикации, примечательно то, что неподалеку от места данной "парковки" расположено районное управление полиции.

"Трое из ларца - одинаковы с лица. Сразу три водителя запарковались на зелёной зоне. В целом, такое происходит повсеместно, но тут есть одна маленькая деталь - до Оболонского райотдела 30 метров", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПоступок упрямого маршрутчика в Киеве возмутил сеть: ему не помешал даже мусоровоз (видео)

Как сообщал УНИАН, ранее водитель Mercedes-Benz G-класса попытался оригинально избежать платы за парковку в центре Киева и прикрыл автомобильные номера медицинскими масками.

До этого один из киевских таксистов устроил ДТП и обвинил в нем пассажирку, заявив, что она якобы внезапно потребовала сменить направление движения.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова