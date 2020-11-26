Инцидент на Березняках в Киеве / Информатор
На столичных Березняках минувшей ночью водитель "Жигулей" пытался скрыться от полиции, протаранив несколько автомобилей.
Инцидент произошел около 23 часов, пишет "Информатор".
Правоохранители преследовали автомобиль, впоследствии он столкнулся с несколькими другими. Точная причина погони пока неизвестна. На место происшествия приехали несколько экипажей патрульных, а на видео видно, как водитель "Жигулей" лежит на спине.
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