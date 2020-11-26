На место приехало много полиции.

На столичных Березняках минувшей ночью водитель "Жигулей" пытался скрыться от полиции, протаранив несколько автомобилей.

Инцидент произошел около 23 часов, пишет "Информатор".

Правоохранители преследовали автомобиль, впоследствии он столкнулся с несколькими другими. Точная причина погони пока неизвестна. На место происшествия приехали несколько экипажей патрульных, а на видео видно, как водитель "Жигулей" лежит на спине.

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Автор: Юрий Годован