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В центре Киева водитель Toyota нарушил ПДД и сбил мопедиста: момент попал на видео

08:55, 16 июля 2020
Происшествия
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Авария произошла на бульваре Леси Украинки / скриншот видео

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Авария произошла на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова.

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"Со слов заявителя, произошло столкновение автомобиля Toyota и мопеда SYM. Очевидцы происшествия немедленно вызвали на место скорую медицинскую помощь и патрульных. Медики осмотрели 27-летнего водителя мопеда, у него не обнаружили существенных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что именно водитель Toyota совершил движение на запрещающий сигнал светофора. На него составили протокол по статье Административного кодекса о нарушении ПДД, что привело к ДТП.

Как сообщал УНИАН, ранее на Старообуховской трассе под Киевом в результате столкновения легковушек погибли двое человек, еще один пострадал.

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