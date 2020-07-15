На "трассе-убийце" под Киевом произошло новое смертельное ДТП: погибли два человека (видео, фото)

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольксвагеном", который двигался в попутном направлении.

На Старообуховской трассе под Киевом в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Сегодня около 15:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольксвагеном», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольксвагена" погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.

На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

К сожалению, и сегодняшняя авария на Старообуховской трассе оказалась смертельной. Погиб водитель #Toyota, пассажира с... Опубликовано Киев ОперативныйСреда, 15 июля 2020 г.

Очередная жесткая авария на Старообуховской трассе... На этот раз #Toyota влетела в #Volkswagen. Есть травмированные. Информация уточняется. Опубликовано Киев ОперативныйСреда, 15 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes. В результате аварии погибли четверо из пяти членов одной семьи, которые ехали в одном авто: двое взрослых, девочка 8 лет и мальчик 10 лет (умер позже в больнице). Еще один мальчик 12 лет находится в больнице в критическом состоянии.

Виновник этой аварии, который выехал на встречную полосу и врезался в авто с семьей, находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2010 году мужчина устроил ДТП, в котором погибла женщина. Также он 7 раз привлекался к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

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