На трассе под Киевом произошло трагическое ДТП: трое погибших, пострадали дети (видео)

Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, драгер показал 1,37 промилле.

В 5 километрах от Киева на Старобуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes.

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В результате ДТП автомобили и обломки разбросаны по всей дороге, пишет "Киев Оперативный".

Три человека с Hyundai погибли на месте, пострадавших из автомобиля Mercedes госпитализировали.

Как отмечают свидетели, всего в автомобиле Hyundai ехали 5 человек - двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет, которые госпитализированы в критическом состоянии.

Как отмечает "Киев Оперативный", водитель Mercedes выехал на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также есть признаки наркотического опьянения.

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"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломки. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках", - пишет dtp.kiev.ua.

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Напомним, в результате столкновения четырех автомобилей в Пустомытовском районе Львовской области один человек погиб, трое пострадали.

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