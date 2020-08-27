На Львовщине столкнулись легковушка с микроавтобусом: пятеро травмированных

По сведениям полиции, 37-летний иностранец за рулем легковушки не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

Во Львовской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом травмированы пять человек.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло 26 августа в 23:25 на автодороге «Киев-Чоп», вблизи села Тухолька Сколевского района.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Мерседес» - 37-летний иностранец, житель Луцка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний житель Черновицкой области.

«С травмами, полученными в результате ДТП, водителя легковушки и его 52-летнюю жену госпитализировали в больницу. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 19, 20 и 29 лет, которые являются жителями Черновицкой области», - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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Автор: Светлана Макринская