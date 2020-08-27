Пьяное ДТП с участием курсанток: майору избрали меру пресечения (видео)

На территории воинской части водитель «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза. Девушек госпитализировали.

Водителю, который за рулем автомобиля сбил трех курсанток военного вуза в Киеве, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, ссылаясь на решение Шевченковского районного суда столицы.

«Постановлением суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», - говорится в сообщении.

На территории воинской части на улице Зоологической 25 августа водитель автомобиля «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

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На месте правоохранители задержали водителя легкового автомобиля порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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Авария произошла на территории воинской части на улице Зоологической.

В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге, еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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Автор: Инна Андалицкая