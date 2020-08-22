В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком (фото)
20:43, 22 августа 2020Происшествия
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ДТП произошло на улице Флоренции около 14:00.
Водитель мусоровоза сбил мать с ребенком / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком: женщина погибла, мальчик госпитализирован.
Читайте такжеНа Киевщине в ДТП погиб капитан патрульной полицииКак сообщается на странице портала «dtp.kiev.ua» в социальной сети Facebook, дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Флоренции около 14:00.
Мать погибла на месте аварии. У ребенка травма головы. Мальчик госпитализирован. Уровень содержания алкоголя в крови водителя составил 1,91 промилле. Он задержан.
Отмечается, что женщина не могла передвигаться по тротуару из-за припаркованных на нем с нарушением автомобилей.
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