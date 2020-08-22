В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком (фото)

ДТП произошло на улице Флоренции около 14:00.

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком: женщина погибла, мальчик госпитализирован.

Читайте такжеНа Киевщине в ДТП погиб капитан патрульной полицииКак сообщается на странице портала «dtp.kiev.ua» в социальной сети Facebook, дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Флоренции около 14:00.

Мать погибла на месте аварии. У ребенка травма головы. Мальчик госпитализирован. Уровень содержания алкоголя в крови водителя составил 1,91 промилле. Он задержан.

Отмечается, что женщина не могла передвигаться по тротуару из-за припаркованных на нем с нарушением автомобилей.

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Автор: Светлана Закелова