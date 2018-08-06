В Одесской области мать четверых детей совершила самоубийство

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В Ивановском районе Одесской области совершила самоубийство мать четверых детей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в ночь на 6 августа в селе Марьяновка. Отмечается, что 28-летняя женщина обнаружена повешенной в хозяйственной постройке.

Семья в числе проблемных не значилась. В семье воспитывались четверо детей, 2010, 2012, 2014 и 2016 годов рождения. Как уточнили в главке, несовершеннолетние состояли на учете в социальной службе, как нуждающиеся в оказании помощи.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Напомни, на Львовщине 12-летний мальчик покончил с собой. Он ушел из дома, а нашли его на следующий день в сарае повешенным на веревке.