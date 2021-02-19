Приговор планируют огласить 23 февраля.

Суд перенес оглашение приговора одесскому активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека.

Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, объявление должно состояться сегодня в 10:00 в Приморском райсуде Одессы.

Читайте такжеДело Стерненко: ГБР проведет расследование по факту применения силы полицейскими возле суда

"Только что нам сообщили, что оглашение приговора не состоится сегодня. Отложили до вторника, 23.02 в 10:00", - написал он.

17 февраля в суде прокуратура запросила для Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по обвинению в похищении гражданина Сергея Щербича с целью завладения его средствами на сумму 300 гривень.

Дело против Стерненко о похищении человека: подробности

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления Щербича об похищении.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Щербич является партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению Стерненка, именно Труханов трижды заказывал нападения на него, а также по его указанию якобы и открыли это и еще ряд уголовных производств против активиста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи