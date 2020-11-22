Образовался транспортный затор. Между предпринимателями и водителями происходят конфликты.

В пригороде Одессы предприниматели самого крупного в Украине промтоварного рынка «7-й километр» перекрыли дорогу, протестуя против карантина выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, более трех часов назад предприниматели перерыли проезжую часть - участок на Овидиопольской трассе - возле указанного рынка.

Люди периодически пропускают транспорт, но потом быстро блокируют движение. В результате образовался транспортный затор. Между предпринимателями и водителями автотранспорта, которые требуют, чтобы их пропустили, происходят конфликты.

Участница акции, председатель всеукраинского профсоюза предпринимателей «Еднисть» Ольга Костенко заявила, что люди требуют прибытия руководства Одессы и Одесской областной государственной администрации. Как считают протестующие, первые лица региона обязаны решить проблему - добиться разрешения на работу рынка в выходные дни.

Предприниматели считают, что могут работать, так как их контейнеры-магазины находятся под открытым небом.

Как заявила Костенко, если чиновники не приедут, предприниматели объявят бессрочную голодовку, так как «неважно, от чего умирать» - от коронавируса или голода.

«Заразиться можно в любой день… - мы категорически против карантина выходного дня. Это они (представители власти - УНИАН) сделали специально, чтобы уничтожить малый и средний бизнес, и загнать покупателей в торговые центры, где гораздо больше вероятность заразиться… Мы начнем бессрочную голодовку, и ночевать будем прямо здесь, на асфальте», - заявила она.

На рынке и возле него – много полиции. Правоохранители контролируют ситуацию – не позволяют открывать контейнеры. Участники акции скандируют: «Мы требуем права на труд!».

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.

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Автор: Лариса Козовая