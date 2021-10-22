Среди них - запчасти к истребителям МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударным вертолетам Ми-24 и транспортно-боевым вертолетам Ми-35.

В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства – на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

"По заказу представителей РФ участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них – истребители Миг-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, дельцы вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

"Установлено, что схему нелегального экспорта организовали чиновники отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж, дельцы наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии", - добавили в СБУ.

Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу, черновую бухгалтерию и электронные носители информации, которые подтверждают противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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Автор: Светлана Макринская