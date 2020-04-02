В Харькове СБУ задержала дельцов, которые продавали ворованные некачественные авиазапчасти на предприятия "Укроборонпрома"

Двое харьковчан скупали похищенные из воинских частей бывшие в употреблении запчасти военных самолетов, ремонтировали их в кустарных условиях и продавали через подконтрольные коммерческие фирмы.

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей на предприятия государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и с оборонных предприятий. Бывшие в употреблении агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи.

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Организаторы осуществляли сбыт отремонтированных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие фирмы предприятиям "Укроборонпрома", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за границей.

Правоохранители по разрешению суда провели 8 обысков в помещениях, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам жительства организаторов махинации. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения и документация с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось совместно с Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.