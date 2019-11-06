СБУ задержала контрабандистов, снабжающих Минобороны РФ деталями для боевых самолетов (фото)

Во время обысков организатор схемы пытался отстреливаться от спецназовцев.

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабанду в Россию через международный аэропорт «Борисполь» комплектующих к военным самолетам.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников, имеющих право постоянного проживания на территории РФ.

«Злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ», – говорится в сообщении.

В ходе спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Борисполь» сотрудники СБУ задержали партию товаров военного назначения, в частности вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые злоумышленники планировали незаконно вывезти из Украины.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для контрабандного вывоза.

«Также обнаружены, в частности электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки. В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужб», – говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ разоблачила военнослужащих, которые продавали похищенные детали для истребителей Миг-29.