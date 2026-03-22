В супермаркете АТБ в Чернигове - взрыв: есть пострадавшие

В воскресенье, 22 марта, в помещении одного из супермаркетов Чернигова произошел взрыв. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"По предварительной информации, в результате взрыва в одном из супермаркетов города пострадали четверо граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео дня

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский написал в Telegram, что в супермаркете АТБ на улице Летной предварительно "взорвался неизвестный предмет". Он отметил, что 4 человека доставлены в больницу.

В следующем посте чиновник уточнил, что после взрыва в АТБ в больницу доставили трех пострадавших – мужчину и двух женщин.

"После взрыва в АТБ в больницу доставили трех пострадавших – мужчину и двух женщин. Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести. Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое", – отметил Брижинский.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, в январе 2026 года в результате взрыва автомобиля на Оболони в Киеве военнослужащий получил осколочные ранения.

Это произошло 4 января. Во дворе дома на улице Героев Днепра во время открывания багажника автомобиля раздался взрыв. Осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

В прокуратуре Киева отметили, что по факту взрыва начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 ("террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей") Уголовного кодекса.

