Весь Чернигов и большая часть области полностью обесточены

Также без электричества остались 430 тыс. абонентов в трех районах области.

Чернигов полностью обесточен в результате ударов России по энергетической инфраструктуре на территории области.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета. "Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", – говорится в сообщении.

Местных жителей уже предупредили, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

"На маршруте № 11 перевозки осуществляют автобусы по направлению "ул. Независимости – Диагностический центр", – уточнили в пресс-службе.

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Позже в пресс-службе также добавили, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. "Без электричества остались 430 тыс. абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", – отмечается в сообщении.

Удары россиян по энергообъектам

24 января россияне нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и повредили оборудование, в результате чего почти весь город Чернигов остался без электричества. В облэнерго тогда сообщили, что россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе, из-за чего остались без электричества сотни тысяч потребителей.

А 19 февраля города Чернигов и Славутич остались без света из-за аварии на одной из воздушных линий электропередачи.

Вас также могут заинтересовать новости: