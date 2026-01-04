Теракт на Оболони: в результате взрыва автомобиля ранен военный (фото)

Женщина, которая находилась рядом в момент взрыва, не пострадала.

В результате взрыва автомобиля на Оболони в Киеве военнослужащий получил осколочные ранения.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, сегодня, 4 января, во дворе дома на ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв.

"В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала", - говорится в сообщении.

Так, по факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 ("террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей") Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны.

Агент Федеральной службы безопасности России пытался ликвидировать украинского разведчика в центре столицы. Впрочем, сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из заведений. Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны.

