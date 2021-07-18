По словам представителя ГПСУ, нападавшие выбросили захваченное оружие недалеко от места инцидента.

Неизвестные, которые сегодня ночью напали на пограничников в Сумской области, не имели при себе оружия.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

"Нападавшие нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие было найдено и возвращено... Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить безопасность своей жизни", - сказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, нападавшие выбросили захваченное оружие недалеко от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

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Нападение на пограничников - что известно

Пострадавшие украинские пограничники находятся в удовлетворительном состоянии.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно.

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Автор: Денис Прядко