На украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ
Нападение на пограничный наряд произошло этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.
"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.
Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").
Читайте такжеВ Одессе трагически погиб генерал-пограничник, противостоявший оккупации Крыма Россией
Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.
Охрана государственной границы осуществляется усиленно.
В комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы рассказал, что пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Поиск преступников продолжается.
"Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие", - отметил он.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинские пограничники задержали грабителя, которого Интерпол разыскивал 16 лет
- В Украину не пропустили российского политтехнолога
- Двое россиян ради отдыха в Одессе переплыли пограничную реку Ворскла
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram