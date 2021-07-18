Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения.

На украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Нападение на пограничный наряд произошло этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

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Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно.

В комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы рассказал, что пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Поиск преступников продолжается.

"Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие", - отметил он.

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Автор: Денис Прядко