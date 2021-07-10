У пограничников продолжается горная подготовка экипажей, которая сочетается с мониторингом границы.

В Карпатах происходят тренировочные полеты Госпогранслужбы. Пограничники уже осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся с наставничества Уильяма Пасху, представителя завода-производителя Airbus", - сказано в сообщении.

На этой неделе участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу.

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"Стоит отметить, что именно Airbus Н125 установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8 848 метров на самой высокой вершине земного шара - горе Эверест", - информируют в ведомстве.

Подчеркивается, что вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в самых сложных условиях.

Указано, что сейчас пограничники используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк ГПСУ.

"И для этих винтокрылых машин уже готовы экипажи, которые смогут эффективно выполнять задачи по воздушному мониторингу границы, как на равнинных, так и на горных участках", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Госпогранслужбе продолжается активная подготовка специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов.

"До конца этого года украинское пограничное ведомство ожидает получить еще до десяти вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга границы и побережья пограничных водоемов", - добавили пограничники.

Всего же ГПСУ должно получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

"Госпогранслужба приглашает пилотов, которые имеют желание и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - добавили в ГПСУ.

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Автор: Виктория Гордиенко