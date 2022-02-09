Пока женщину искала полиция, ребенка пришлось госпитализировать.

В Полтавской области разыскали горе-мать, которая оставила свою 5-летнюю дочь в холодном доме та исчезла на два дня.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Полицейские установили, где находилась 41-летняя мать 5-летней девочки. Женщина раскаялась и пообещала больше не оставлять дочь.

"Женщина раскаивается, обещает исправить свои ошибки и не допускать пробелов в воспитании дочери", - отметили в полиции.

Вчера исхудавшую ребенка в холодном доме нашли полицейский офицер общины, представители органа местного самоуправления и службы по делам детей.

Пока горе-мать разыскивала полиция, ее 5-летнюю дочь госпитализировали. Медики во время осмотра диагностировали у ребенка острое респираторное заболевание.

Читайте такжеВ Сумах горе-мать "потеряла" дочь в соседней комнатеРанее сообщалось, что в Запорожье умерла 4-месячная девочка. "Скорую" ей вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.

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