Ребенок находился в полных антисанитарных условиях.

Сегодня, 17 января, к правоохранителям Запорожья поступило сообщение от медиков скорой помощи, которые заявили о смерти 4-месячной девочки. Врачей к ребенку вызвал мужчина, которому девочку оставила ее собственная мать.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Запорожья.

"Сотрудники полиции установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка в квартире по улице Патриотической. Ребенок находился в полных антисанитарных условиях, с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКак в 90-х: под Запорожьем выловили труп мужчины с гантелью на ногах (фото)По данным правоохранителей матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В тот день она на длительное время оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция по статье предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение горе-матери.

Напомним, под Запорожьем расследуют пытки подростка. По словам матери 14-летнего Егора, который пострадал от издевательств, его, в частности, заставляли глотать подожженные сигареты и обливали раздетого на улице холодной водой.

По факту пытки полиция уже задержала двух подростков.

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