У девочки обнаружили острую респираторную вирусную инфекцию.

В Полтавской области мать оставила больную 5-летнюю дочь в неотапливаемом доме, а сама поехала в Киев.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

7 февраля полицейский офицер общины, представители органа местного самоуправления и службы по делам детей пришли к дому 41-летней женщины, которая недавно переехала в Белоцерковскую территориальную общину.

Дверь им никто не открыл, а в окне они увидели бледного ребенка. Соседи рассказали, что в последний раз видели мать ребенка двое суток назад, когда помогали ей привезти и наколоть дрова для отопления дома.

Читайте такжеСвязал, ломал ребра, душил: пенсионера с Херсонщины убили за старенький мобильникМедики обнаружили у девочки острую респираторную вирусную инфекцию, ее доставили в больницу.

"Женщина получила дом в безвозмездное пользование от местных жителей, а также социальную поддержку от общины. Несколько суток назад ей выделили дрова для печного отопления", - рассказал полицейский офицер общины.

Сейчас правоохранитель устанавливает место пребывания женщины. По предварительной информации, она может гостить у знакомых в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Запорожье умерла 4-месячная девочка. "Скорую" ей вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости