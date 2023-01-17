На момент аварии в автобусе находились около 40 человек, среди них один ребенок.

На окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка, произошла масштабная авария с участием рейсового автобуса и фуры. Многие получили травмы, один человек потерял глаз, сообщает пресс-служба Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находились около 40 человек. Пострадали 20 человек, среди них один ребенок. Двух пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Святого Пантелеймона.

Туда же доставили пациента с ампутацией глаза. Всего в больницу скорой медицинской помощи попали 11 пациентов. Еще восемь пострадавших доставили в медицинский центр Святого Луки, одного - в клинику Святого Николая, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. К работе на месте ДТП было задействовано 12 карет скорой помощи.

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В декабре стало известно, что на Волыни машина слетела с моста в реку. В результате ДТП два человека погибли пострадали дети. А возле Чернигова маршрутка въехала в блокпост. Пострадали семь пассажиров.

16 января стало известно, что в Одесской области в ДТП погибли мужчина и его маленькие дочери. 31-летний житель Лиманской сельской громады, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка до села Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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