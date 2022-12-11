Из-за обледенения контактной сети трамваи и троллейбусы не работают.

В Львове бушует непогода. Из-за нее там упало более 100 деревьев. Кроме этого, есть порывы на электросети.

Как сообщает Львовский городской совет, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк проинформировала о последствиях непогоды. Так, в городе из-за налипания мокрого снега и обледенения веток упало 119 деревьев. По ее словам, из-за падения, в основном, веток, повреждены 10 машин.

"Также есть 32 порыва на сетях ЛКП "Львовсвет". Эти порывы связаны с падением деревьев", - отметила Маруняк.

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Она рассказала, что над ликвидацией повреждений сейчас работают две бригады, отметив, что работы по ликвидации порывов на электросети могут проводить лишь после того, как разрежут и заберут поваленные деревья. При этом она подчеркнула, что ремонтные бригады ЛКП "Львовсвет" будут работать до тех пор, пока не ликвидируют все повреждения

Маруняк также сообщила, что трамваи и троллейбусы во Львове на линии не выходят, потому что контактную сеть чистят от обледенения.

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