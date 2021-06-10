Группировка имела свой арсенал оружия.

В Луганской области банда из 12 боевиков грабила и похищала местных жителей. Правоохранители сообщили о подозрении членам группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, еще в 2014 году житель Луганска организовал "казацкую национальную гвардию всевеликого войска донского им. М. И. Платова". Группировка имела свой арсенал оружия. Их основной целью был грабеж и похищение людей, над которыми они издевались.

В начале 2014 года боевики в камуфлированной одежде, похожей на военную, напали на жителя города Лисичанска. Они его жестоко избили, после чего затолкали в багажник авто, но пострадавшему удалось сбежать.

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Всего подозреваемые с помощью насилия и оружия похитили пять жителей города Лисичанска и Попаснянского района. Похищенных заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.

Группировка распалась после того, как часть городов Луганской области освободили украинские военные. Участникам банды инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Ранее жительница Днепра организовала схему по легализации боевиков "ДНР". Всего почти за год около 20 человек получили официальные документы в Украине.

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Автор: Анастасия Горбачева