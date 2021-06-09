Схема работала в течение года

Жительница Днепра организовала схему по легализации боевиков "ДНР". Всего почти за год около 20 человек получили официальные документы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Женщина оформляла документы клиентам, в том числе и фигурантам санкционных списков.

"В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченных, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы. Из-за наличия в подделке штампа регистрационной службы, в документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус лица-переселенца", - говорится в сообщении.

Дальше документы подавали в миграционную службу, где выдавались уже настоящие паспорта.

Схема работа в течение года и за это время легализовали в Украине почти 20 человек. Во время обысков изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

Ранее в Луганской области во время спецоперации предотвратили совершение террористического акта и задержали агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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Автор: Horbacheva Anastasia