Соседи говорят, что погибший был настоящим тираном в семье.

32-летнего жителя Киевской области подозревают в жестоком избиении своего 50-летнего отца. Соседи обвиняют в неадекватном поведении подозреваемого самого погибшего, который всю жизнь был тираном семьи.

Об этом говорится в сюжете ICTV.

Инцидент произошел в Борисполе. За помощью к соседям обратился сам подозреваемый Валентин. Отозвавшаяся соседка увидела отца Валентина – Виктора – лежащим на полу с большим синяком на теле.

Утверждается, что сын пытался спасти отца и делал ему массаж сердца. Но от полученных травм тот скончался по приезду медиков.

Читайте такжеВторой за неделю: в Днепропетровской области взорвался автомобильКак выяснили правоохранители, Валентин попытался обмануть следователей, заявив, что пришел домой тогда, когда отец уже лежал. Но девушка молодого человека его слова опровергла.

"Когда сын понял, что произошло, он перепугался и выдумал себе алиби. Установили свидетелей, которые видели, как накануне вечером сын избил своего отца, то есть алиби было опровергнуто", – рассказала сотрудница Бориспольского районного управления полиции Елена Кравчук.

Сами знакомые семьи говорят, что часто замечали у Валентина приступы агрессии. Раньше он уже бил отца, из-за чего тому пришлось зашивать лицо. В другой раз подозреваемый выбросил из окна даже свою собаку.

Однако это поведение соседи объясняют действиями самого Виктора. Мол, когда Валентин был маленьким, его отец часто проявлял к нему и уже покойной матери насилие.

Виктор, добавляют знакомые семьи, раньше злоупотреблял спиртным, его называли "настоящим тираном".

Следствие продолжается. Полицейские открыли дело об умышленном телесном повреждении. В случае доказательства причастности 32-летнего Валентина в смерти отца ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Виолетта Орлова