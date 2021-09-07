Односельчанин прислал девочке на мобильный телефон видео, на котором видно, что он нанес себе жуткие телесные повреждения.

В селе Степановка Первая Запорожской области 38-летний мужчина преследует 11-классницу Валерию.

Об этом "Телеграфу" рассказала мама Валерии.

По ее словам, односельчанин угрожает школьнице по телефону. Также он отправляет ей жуткие видео. На одном из них видно, что мужчина нанес себе телесные повреждения.

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Терроризировать школьницу он начал весной этого года, узнав, что ее мама уехала, а отец проживает далеко. Девушка уверяет, что она хоть и принимала поначалу комплименты, однако никаких поводов для отношений односельчанину не давала.

После обращения семьи в полицию, мужчина стал еще более настойчиво преследовать Валерию, из-за чего девочка живет в постоянном стрессе.

"Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече - выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать. И на самом деле боюсь ходить по селу в одиночку", - говорит она.

Также сообщается, что мужчина якобы отравил дворовую собаку и пригрозил отравить всех домочадцев. Ранее его якобы задерживали с каннабисом, но вскоре отпустили. В селе считают, что его "отмазывает" мама, которая ранее владела большим магазином.

Начальник райотдела полиции объяснил, что оснований привлечь соседа к ответственности нет, потому что "не случилось никакой беды". Максимум, что ему грозит, это штраф по статье об админнарушении.

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По информации издания, ситуацию все-таки удалось сдвинуть с "мертвой точки". Несколько дней назад полиция внесла материалы по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

А в Запорожском областном главке полиции назначили служебное расследование по поводу возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.

Напомним, на днях украинская киберполиция задержала в Полтавской области мужчину, который совершал сексуальное насилие над ребенком, снимая этот процесс на видео.

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Автор: Денис Прядко